Fidan: Barışın Kaybedeni Olmaz - Son Dakika
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Fidan: Barışın Kaybedeni Olmaz

Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'daki Ukrayna Zirvesi'nde barış ve ateşkesin önemi vurguladı.

02.03.2025 23:44
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- Dışişleri Bakanı Fidan: "Barışın kaybedeni olmaz"

LONDRA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'deki Ukrayna Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Umarım hemen ateşkes olur, arkasından da kalıcı bir barış antlaşması olur. Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, söz konusu zirvenin önemli olduğunu belirterek, "17 ülkenin, Avrupa Birliği'nin, Kanada'nın katıldığı bir zirve oldu. Kompozisyon itibarıyla Avrupa Birliği, NATO ülkeleri, ABD dışındaki bütün ülkeler buradaydı" dedi.

Ukrayna'daki muhtemel bir barış antlaşmasını, ateşkesi ve bunların nasıl mümkün olabileceği konularını ele aldıklarını aktaran Bakan Fidan, "Çeşitli fikirler var, farklı fikirler var. ABD'nin son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında Avrupa Birliği'nde bazı farklı görüşler oluştu. Tabii bütün bunların hepsi Avrupalı liderler tarafından masa etrafında tartışıldı. Türkiye'nin tabii buradaki katkısı önemli. Hem Ukrayna'daki bir muhtemel barış antlaşması için hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın orada büyük bir vizyonu var ve bunun hayata geçirilmesi için an itibarıyla şu anda ABD'ye ziyaretini yapmış olan Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, burada neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var. Kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumdalar" dedi.

Sık sık benzer görüşmelerin yapılacağını ifade eden Bakan Fidan, "Müteakip toplantılar olacak ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla olacak. Yani burada altı ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz. ABD'deki son ortaya konan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor. Tabii biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz ve özellikle Ukrayna'da olacak bir barış antlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz. Umarım hemen ateşkes olur, arkasından da kalıcı bir barış antlaşması olur. Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Londra, Dünya, Son Dakika

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