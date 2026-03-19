Fidan: Bölgedeki İstikrarsızlığa Müsaade Edilemez
Fidan: Bölgedeki İstikrarsızlığa Müsaade Edilemez

19.03.2026 19:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Komşu coğrafyaları hedef alan her türlü eylemi reddederken bölgedeki istikrarsızlıktan beslenen İsrail'in kendi suçlarını ve işgalci politikalarını yaratılan bu bölgesel çatışma perdesi ardında aklama teşebbüslerine de asla müsaade edilmemelidir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Komşu coğrafyaları hedef alan her türlü eylemi reddederken bölgedeki istikrarsızlıktan beslenen İsrail'in kendi suçlarını ve işgalci politikalarını yaratılan bu bölgesel çatışma perdesi ardında aklama teşebbüslerine de asla müsaade edilmemelidir." dedi.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, "Gerekçesi ne olursa olsun, İran'ın bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bölgesel istikrarın temellerine kastetmektedir ve kabul edilemez niteliktedir." diyerek, bu saldırıların ne İran'ın ne de bölgedeki diğer ülkelerin işine yaradığını söyledi.

İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa, İran'ın herhangi bir gerekçe olmadan bölge ülkelerine yaptığı saldırıların da bir o kadar yanlış olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Bölge ülkeleri arasında onarılması güç, kalıcı kırılmalara yol açacak bu saldırıların ve tırmanışın derhal durdurulması gerektiğini İranlı muhataplarımıza, her düzeydeki temaslarımıza her zaman net bir biçimde ifade ediyoruz. Aynı şekilde seyrüsefer ve deniz güvenliğini tehdit eden eylemlerden kaçınılması gerektiğini de vurguluyoruz."

Fidan, Türkiye'nin bu kriz karşısında tutumunun net olduğunu dile getirerek, "Komşu coğrafyaları hedef alan her türlü eylemi reddederken bölgedeki istikrarsızlıktan beslenen İsrail'in kendi suçlarını ve işgalci politikalarını yaratılan bu bölgesel çatışma perdesi ardında aklama teşebbüslerine de asla müsaade edilmemelidir." dedi.

Türkiye ve Katar'ın, barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulmasının ve tarafların endişelerinin müzakere zemininde ele alınmasının elzem olduğu hususunda hemfikir olduğunu belirten Fidan, şunları söyledi:

"Diğer taraftan, savaşın uluslararası toplumun dikkatini Filistin'den ve Gazze'deki trajediden uzaklaştırmaması gerektiğine dikkat çekmekteyiz. İsrail, yaratılan bu kaosu fırsat bilerek ateşkes ihlallerini pervasızca sürdürmektedir. Sahadaki durum vahametini korumaktadır."

Fidan, ateşkesin sağlandığı tarihten bu yana 700'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Batı Şeria'dan da her gün yeni olumsuz haberler gelmektedir. Doğu Kudüs'te başta Mescid-i Aksa olmak üzere, kutsal mekanlara girişlerin kısıtlanmasına ve tarihi statükoyu bozmaya yönelik İsrail eylemlerini de şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'de uyguladığı işgal ve yıkım politikasını Lübnan'da da hayata geçirmeye başladığının altını çizen Fidan, "Uluslararası toplum İsrail'in oldubitti üzerine kurguladığı bu fırsatçı politikalarına karşı gerekli sorumluluğu üstlenmeli ve İsrail'in yayılmacılığına set çekmelidir. Bölgede gerçek ve sürdürülebilir güvenliğin yegane anahtarı Filistin halkıyla adil ve onurlu bir barışın tesis edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye ve Katar ilişkilerinin stratejik ortaklık ruhuyla her alanda güçlenerek ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar, çetin sınamaları sarsılmaz bir dayanışmayla aşan, bu yönde her seferinde kuvvetli bir ortak irade ortaya koyan iki kardeş ülke olagelmiştir. Bugüne dek her badirede sergilediğimiz bu omuz omuza duruşu önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İlişkilerimizi bilhassa savunma sanayi alanında atacağımız yeni ve somut adımlarla daha da ileriye taşıma hususunda hemfikiriz."

"Bölgedeki savaş daha da kötü bir duruma evrilmeden nasıl durdurulabilir, onun arayışı içerisindeyiz"

Bakan Fidan, Türkiye'nin saldırıların durması için elinden geleni yapmaya devam ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Başta Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) olmak üzere bizler, gerçekten bölgedeki savaş daha da kötü bir duruma evrilmeden nasıl durdurulabilir, onun arayışı içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın bu yönde girişimleri olmuştu. Kardeşimle (Katarlı mevkidaşı Al Sani) beraber ortak girişimler yapma durumumuz oldu. Maalesef savaş önlenemedi."

Fidan, hem ABD hem de İran tarafıyla iletişim halinde olduklarına işaret ederek, "Nerede duruyorlar onu anlamaya çalışıyoruz. Mevcut şartlarda daha kötüye yayılmasını nasıl engelleyebiliriz onun arayışı içerisindeyiz. Ulusal temaslarımız devam ederken bu çerçevede gayret gösteren kardeşlerimizle, başta Katar olmak üzere yoğun görüş alışverişimiz var." diye konuştu.

Hemen hemen tüm dünyanın saldırıların durmasını istediğini vurgulayan Fidan, "Bu noktada tıpkı Filistin Devleti'nin devlet olarak tanıması gibi muazzam bir fikir birliği var." dedi.

Fidan, İran'la konuşurken savaşın yaygınlaşmamasını temin etmeye çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"İran'ın, kendisi vuruluyor ama bölge ülkelerine saldırmasını haklı kılacak bir şey yok. Buradaki bölünmeyi daha da arttırıyor, savaşı yaygınlaştırıyor ve krizi derinleştiriyor. İran'a da bu konuda sorumlu bir ülke devleti olarak elimizden gelen en arkadaşça, dostça nasihatleri de sürekli veriyoruz. Hem İran'ın menfaati için, hem bölgenin menfaati için."

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen toplantı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantının tek bir gündem etrafında yapıldığını aktaran Fidan, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'ın daveti üzerine oraya gittik. 12 ülke olarak oradaydık. Savaştan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen bütün bölge ülkeleri masa etrafındaydı. Tek gündem maddesi İran'ın bölgeye yönelik saldırıları nasıl durdurulur ve ne türden tedbirler alınmalı konusunda bölgedeki saldırıya doğrudan ve yoğun bir şekilde maruz kalan ülkeler, bizim gibi kardeş ülkelerden nasihat aramaya yönelik bir toplantı yaptılar."

Fidan, toplantının uzun sürdüğünü ifade ederek, "Herkes durumun aciliyetini ortaya koydu. Bizim başımıza bu derece yoğunlukla gelmediği için yakından hissetme imkanımız olmuyor ama muhataplarımızı dinledikçe yüzlerce dronun ve füzenin aynı anda gönderilmesi, normal hayatın artık sürdürülemez hale gelmesi konusu, artık bu devletleri kalıcı birtakım tedbirler alma yönünde harekete geçmeye itiyor." diye konuştu.

Toplantıdan önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştüğünü belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Şöyle bir diyalog oldu, 'Sen şimdi bizi arıyorsun, yukarıdan da füzeler geliyor. Riyad'da az önce füzeler vuruldu. Bari toplantının yapıldığı zaman füze göndermeyin Riyad'a.' Onlar da tabii kendilerince kendi diplomatik pozisyonlarının belli ortamlarda dikkate alınmasını istiyorlar. Onları da dinledik. Gerekli cevapları verdik. Biz onlara yapılan saldırıyı haklı bulmuyoruz ama onların da bölge ülkelerine yaptıkları saldırıyı haklı bulmuyoruz. Bir yanlış başka bir yanlışa gitmemeli."

Fidan, İran'ın çatışmayı yaygınlaştırma yolunu tercih etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

