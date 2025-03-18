Fidan, Cenevre'de CERN'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin ev sahipliğindeki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Fidan, merkezde görev yapan Türk bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğindeki Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere 17 Mart günü geldiği Cenevre'de, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) çeşitli projelerde görev yapan Türk bilim insanları ve mühendislerle görüştü" denildi.