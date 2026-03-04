Fidan'dan Arap Ülkeleriyle Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah es-Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmelerinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.