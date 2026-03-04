Fidan'dan İran'a Balistik Mühimmat Tepkisi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti.

İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'deki NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yetkili, "Sayın Bakanımız, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkimizi iletmiş, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir" bilgisini verdi.