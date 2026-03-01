Fidan'dan Umman ile Kriz Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bölgede yaşanmakta olan krize çözüm bulunmasına yönelik diplomatik temaslar kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
