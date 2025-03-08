Fidan, Filistin Başbakanı ile Görüştü

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Sudi Arabistan'ın Cidde Şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştüğü belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakanımız Hakan Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü."