Fidan ile Şeybani İstanbul\'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İstanbul'da görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Şeybani'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu marjında İstanbul'da görüştüğü ifade edildi.
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