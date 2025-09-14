Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Doha'da Görüştü - Son Dakika
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Doha'da Görüştü

14.09.2025 19:07
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Doha'da, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Doha'da, Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty ile bir araya geldi.

