Fidan Moskova'da Rus Yetkililerle Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanları Vladimir Medinski ve Igor Levitin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanları Vladimir Medinski ve Igor Levitin'i ayrı ayrı kabul etti.
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