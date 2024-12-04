Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Oturumu'na Katıldı - Son Dakika
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Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Oturumu'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

04.12.2024 17:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na iştirak ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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