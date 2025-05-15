Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.
Görüşmede heyetler de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Fidan, NATO Toplantısında ABD ve Suriye ile Görüştü - Son Dakika
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