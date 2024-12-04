Fidan, Nordik Beşlisi ile Brüksel'de Toplandı - Son Dakika
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Fidan, Nordik Beşlisi ile Brüksel'de Toplandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantısında Nordik Beşlisi ile Suriye ve güvenlik konularını görüştü.

04.12.2024 16:51
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de "Nordik Beşlisi" ( Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, İzlanda) Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Belçika'nın başkentinde devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, "Nordik Beşlisi"nden ???????mevkidaşlarıyla görüştü.

5+1 formatında yapılan bu ilk toplantıda, Suriye'deki gelişmeler, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Arktik bölgesindeki güvenlik durumu ele alındı.

Kaynak: AA

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