Fidan, Nordik Beşlisi ile Brüksel'de Toplandı

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de "Nordik Beşlisi" ( Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, İzlanda) Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Belçika'nın başkentinde devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, "Nordik Beşlisi"nden ???????mevkidaşlarıyla görüştü.

5+1 formatında yapılan bu ilk toplantıda, Suriye'deki gelişmeler, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Arktik bölgesindeki güvenlik durumu ele alındı.