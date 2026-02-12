Fidan: Nükleer Anlaşma için Ulaşılması Gereken Dengeler

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD merkezli Finansial Times'a verdiği röportajda; ABD ile İran'ın nükleer anlaşmaya varmak için uzlaşmaya hazır göründüğünü, ancak görüşmelerin Tahran'ın balistik füze programını kapsayacak şekilde genişletilmesinin "bölgede yeni bir savaştan başka bir sonuç doğurmayacağını" söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times'a yaptığı değerlendirmede, Washington'un İran'ın tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sona erdirmesi yönündeki kilit talebinde esneklik sinyali verdiğini söyledi. Fidan, Tahran'ın "gerçek bir anlaşmaya ulaşmayı samimi şekilde istediğine" inandığını belirterek, İran'ın 2015'te ABD ve diğer dünya güçleriyle imzalanan anlaşmada olduğu gibi zenginleştirme seviyelerine sınırlama getirilmesini ve sıkı bir denetim rejimini kabul edebileceğini ifade etti. Bakan Fidan, "Amerikalıların, açıkça belirlenmiş sınırlar içinde İran'ın zenginleştirme faaliyetlerine tahammül etmeye hazır görünmesi olumlu... İranlılar artık Amerikalılarla bir anlaşmaya varmaları gerektiğini kabul ediyor. Amerikalılar da İranlıların bazı sınırları olduğunu anlıyor. Onları zorlamaya çalışmak anlamsız" dedi.

Fidan, ABD'nin İran'ın balistik füze cephaneliği ve bölgedeki militan gruplara verdiği destek gibi "tüm meseleleri aynı anda ele almakta ısrar etmesi" halinde "nükleer dosyanın dahi ilerleyemeyebileceğini" belirterek "sonucun bölgede yeni bir savaş olabileceği" uyarısında bulundu.

Bakan Fidan, Ankara ve bölgedeki diğer hükümetlerin İran'ın balistik füze programı ve militan gruplara desteği konusunda "yaratıcı fikirler geliştirmeye çalıştığını" ve "yapıcı ve etkili bir rol oynayabileceklerini" kaydederek, "Amerikalılar İran'ın nükleer kapasitesi konusunda derin kaygı duyuyor... Ancak diğer meseleler bölge ülkeleriyle yakından bağlantılı. Çünkü füzeler ve vekil güçler bölgesel güvenliği etkiliyor; küresel bir menzile sahip değiller" dedi.

Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti sırasında Trump'ı etkilemeye çalışabileceğinden endişe duyduğunu da ifade ederek "İsrail için bölgede askeri üstünlüğü korumak merkezi bir öncelik... İran füzelerinin varlığı bu hedefi karmaşık hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Trump yönetimi ile İran'ın geçmişte yapılan ve bölge ülkelerinin dışlandığı hissine yol açan hatalardan kaçınması gerektiğini vurgulayarak "İran'ın ABD ile yapacağı herhangi bir anlaşmayı, bölgesel ortaklarla güveni güçlendirecek adımlarla eşleştirmesi önemli olacak, bu denge hayati... Bölge ülkeleriyle ciddi bir güven açığı var ve bu boyutun ele alınması şart" dedi.

"(İran yönetimi) Halktaki huzursuzluğun büyük ölçüde ekonomik zorluklardan kaynaklandığını anlıyor... Dolayısıyla yaptırımlar meselesinin çözülmesi gerektiğini biliyorlar" diyen Fidan, ABD'nin olası askeri saldırılarının rejimin çökmesine yol açmayacağını düşündüğünü söyledi. Fidan, "Rejim değişikliği olacağını düşünmüyorum... Elbette devlet kurumları ve bazı hedefler ciddi şekilde vurulur, zarar görür, yıkılır. Ancak rejim siyasi bir varlık olarak işlevini sürdürür" ifadesini kullandı."