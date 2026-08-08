Fidan, 'O Gece' Sergisini Ziyaret Etti

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açılan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturan "O Gece" adlı sergiyi gezdi.

AA Editör Masası'na konuk olan Fidan, programın ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile "O Gece" adlı sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Serdar Karagöz tarafından Bakan Fidan'a, farklı bilim alanlarından 273 akademisyen ve araştırmacının 2 yıldan fazla süren çalışması sonucu AA Kitap markasıyla yayımlanan "Filistin Sözlüğü" kitabı ve Anadolu Ajansının aylık dergisi "AA Brifing" takdim edildi.

Karagöz daha sonra Bakan Fidan'ı AA Genel Müdürlüğü'ndeki AA Kulis Cafe'de de ağırladı.