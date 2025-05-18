Fidan Riyad'da Suudi Bakan ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan'a resmi ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunarak, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile başkent Riyad'da bir araya geldi. Ferhan, Fidan'ı Bakanlık önünde karşıladı.

İki Bakan, basın mensuplarına poz verdikten sonra ikili görüşmede bulundu.