Fidan, Riyad'da Suudi Bakan ile Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü" denildi.