Fidan: Suriye için yeni bir dönem başladı

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Netanyahu, Esad\'ın devrilmesine çok sevindi! İlk açıklamasında bir de çağrısı var

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, "Dün Suriye'de yaşananlar bizlere umut ışığı olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye'ye el uzatıp kapsayıcı bir yönetim oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz. Suriyelilerin, güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zor günlerinde, Suriyeli kardeşlerine el uzatmış olan Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15'inci Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuşma yaptı. Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Fdan, konuşmasında şunları söyledi:

"Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşı ile sağlanabileceğini en başından beri söylemekteydik. Ancak bütün gayretlerimize ve kendisine tanınan fırsatlara rağmen rejim, halkıyla barışma yoluna gitmedi. Bilhassa Rejimin Cumhurbaşkanımızın yaklaşan süreci öngörerek yaptığı çağrılara olumlu yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaran gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu. Gelinen noktada Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır, artık ileriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte, farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkileri olacak bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Bu amaçla bölgesel aktörüler başta olmak üzere tüm taraflarla gerekli diyaloğu ve eşgüdümü sürdürmekteyiz.

"Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır"

Türkiye, bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, refah, güvenlik ve istikrarın sağlanması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir. Suriyelilerin, güvenli ve gönüllü geri dönüşlerin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zor günlerinde, Suriyeli kardeşlerine el uzatmış olan Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inanıyoruz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan faydalanmasının önlenmesi Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz."

" Gazze'de de ateşkesin sağlanması için çalışmalara devam edeceğiz"

Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Türkiye'nin diplomatik yaklaşımını ilişkin, "Bölgesel garantörlük teklifiyle, sorunun iki devletli çözüm temelinde olması gerektiğini ilk günden itibaren vurgulayan yine Türkiye oldu. İsrail'le ticareti durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davalara müdahil olduk. Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması ve Gazze'de de ateşkesin sağlanarak nihai çözüme gidilmesi için çalışmalara bütün gayretimizle devam edeceğiz" dedi.

"Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye'nin diplomatik yaklaşımına ilişkin de bilgi veren Fidan, "Savaşın sona erdirilmesine ve Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti sağlanmasına yönelik çabalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Taraflar nezdinde sahip olduğumuz güvenilir muhatap konumuzdan istifade eden, son gelişmelerle birlikte ortaya çıkan tırmanma riskini bertaraf etmek üzere gerekli temasları sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"NATO'dan müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan eylemlerden kaçınmalarını talep ediyoruz"

"Türkiye, NATO içindeki stratejik konumunu muhafaza etmeye devam edecektir" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Müttefiklerimizden de PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede yanımızda olmalarını beklemekteyiz. Aynı şekilde ihracat kısıtlamaları gibi müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan eylemlerden kaçınmaları da ayrıca taleplerimiz arasındadır" ifadesini kullandı.