Fidan, TDT Toplantısında Bir Araya Geldi

- Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı
BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in ev sahipliğinden düzenlenen toplantıda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto yer aldı. Toplantıda ticaret, ekonomi, ulaşım, dijital, iklim, kültür dahil olmak üzere karşılıklı ilgi duyulan öncelikli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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