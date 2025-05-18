Fidan: Türk-Suudi Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ticaret hacminin 2024'te yükselişini sürdürerek, 8 milyar dolara ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaret kapmasında, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'ne katıldı.

Burada konuşan Fidan, tarihi ve beşeri bağlarla yoğrulan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin, gücünü ve sağlamlığını, karşılaştığı sınama ve zorluklara karşı ispat ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın işbirliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizin istikrar ve huzurunu ilgilendiren tüm konularda Suudi Arabistan'la işbirliği ve eş güdümümüzü güçlendirmeye önem veriyoruz.

Ticaret hacmimizin 2024 yılında da yükselişini sürdürerek, 8 milyar dolara ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum. İkili ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini teşkil eden Koordinasyon Konseyi'nin ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da ileri taşınmasına katkı sunacağına inanıyorum."

Daha sonra toplantı vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Prens Suud El-Faysal Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü arasındaki Mutabakat Zaptı imzalandığı kaydedildi.