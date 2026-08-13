Fidan: Türkiye-Mısır ilişkileri mükemmel seviyede
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin liderler düzeyinde güçlü olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye ve Mısır ilişkileri sayın Cumhurbaşkanlarımız liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir"
Kaynak: AA
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