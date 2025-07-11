Fidan: Türkiye ve ASEAN İşbirliği Önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) birbirini tamamlama potansiyeline sahip olduğunu belirterek Türkiye'nin, ASEAN'ın 2045 vizyonunu dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum ortaya koymak için desteklediğini vurguladı.

Bakan Fidan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da katıldığı Yedinci Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda hitap etti.

Malezya'nın gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Fidan, dinamik ve sonuç odaklı başkanlığından dolayı bu ülkeye tebriklerini iletti.

Fidan, bu toplantının Türkiye-ASEAN işbirliğini ve gelecekle ilgili ideallerini değerlendirmek için önemli fırsat sağladığını dile getirdi.

Asya Pasifik bölgesinin son derece önemli bir kavşakta bulunduğunu kaydeden Fidan, coğrafi gerilimler, ekonomik dalgalanmalar ve çevresel sorunların geleceği ve bu dönemi şekillendirmeye devam ettiğini söyledi.

Fidan, güvenlikle ilgili algıların büyük güçler arasındaki rekabet sebebiyle yeniden değiştiğini, bölgedeki ülkelerin ulusal güvenlik doktrinlerini yeniden kalibre ettiğini, savunma harcamalarını artırdığını ve ekonomik güvenliği öncelediğini ifade etti.

"Bölgesel sorunları işbirliğiyle sahiplenmemiz gerekiyor"

Küresel dinamiklerin birbiriyle yakından ilişkili olduğunu kaydeden Fidan, farklı krizlerin bu bölgede kendilerinin de aynı tepkiyi göstermelerini beraberinde getirdiğini aktardı.

Fidan, bu krizlerin farklı coğrafyalarda olmasına rağmen mevcut küresel yönetişim mekanizmalarının bunlara cevap vermekte eksik kaldığına işaret ederek, " Gazze'deki durum bunun en önemli tezahürü. Bunlar parçalanmış, sadece reaktif ve aynı zamanda coğrafi çıkmazlara esir olmuş aşamadalar. Ama şu anda kolektif olarak bunlara cevap vermemiz gerekiyor ve şu anda köprüler inşa etmemiz ve bölgesel sorunları işbirliğiyle sahiplenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ASEAN ilişkilerine değinen Fidan, "Türkiye ve ASEAN stratejik olarak önemli aktörler ve son derece önemli bir şekilde birbirlerini tamamlama potansiyeline sahipler. Her ikimiz de lojistik koridorların kalbinde yer alan aktörleriz. Bu anlamda bağlantısallık açısından önemli roller oynayabiliriz." diye konuştu.

Fidan, "Türkiye ve ASEAN bu anlamda bölgelerinde ekonomik faaliyetin merkezi olarak hareket edebilirler." dedi.

ASEAN'ın kendisini bir başarı hikayesi olarak bölgesel entegrasyonda ortaya koyduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin de 17. büyük ekonomi ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, "İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 15,7 milyar doları geçti. Bu, mevcut potansiyelimizin son derece önemli olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

"Türkiye, ASEAN'ın 2045 vizyonunu destekliyor"

ASEAN'ın "paylaşılan refah" ilkesinin, Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişiminde yankısını bulduğunu vurgulayan Fidan, ancak bunun angajmanlarının tek boyutu olmadığını söyledi.

Fidan, her iki tarafın da işbirliğiyle barış, kapsayıcılık, karşılıklı fayda ilkelerini ortaya koyan aktörler olduğunu belirterek, ASEAN ile ASEAN topluluğunun üç ilkesi üzerinde işbirliğini derinleştirmek istediklerini dile getirdi.

Bakan Fidan, "Bizim temel hedefimiz diyalog ortaklığı. Bu anlamda ASEAN'la angajmanımızı paylaştığımız stratejik hedefler doğrultusunda geliştirmek istiyoruz. Türkiye, ASEAN'ın 2045 vizyonunu dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum ortaya koymak için destekliyor. " ifadelerini kullandı.