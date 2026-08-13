Fidan: Türkiye ve Mısır Libya'nın Birliği İçin Ortak Düşünüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Mısır'ın Libya'nın egemenliği konusunda ortak bir görüşte olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye ve Mısır Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar"
Kaynak: AA
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