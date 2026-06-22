Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katar Başbakanı Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasında dün İsviçre'de ilk oturumu gerçekleştirilen barış müzakereleri konusunda değerlendirmede bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Al Sani’de Barış Müzakereleri İstişaresi - Son Dakika
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