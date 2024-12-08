Fidan ve Albares'ten Suriye Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de istikrar ve barışın tesisi konusunu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'de istikrar ve barışın tesisinin önemine değinildi ve uluslararası toplumun bu yönde atabileceği adımlar değerlendirildi.