(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Arakçi'den Nükleer Müzakere Görüşmesi - Son Dakika
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