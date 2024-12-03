Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Brüksel'de bir araya geldi.
Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Baerbock Brüksel'de Buluştu - Son Dakika
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