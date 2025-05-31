Fidan ve Barrot Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaların ele alındığı bildirildi.