Fidan ve Bayramov Suriye'yi Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüşerek Suriye'deki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.