Fidan ve Braze İkili İlişkileri Görüşecek

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile yarın görüşecek. İkili ilişkiler ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağı görüşmede Fidan, Letonya ile diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümünün gelecek sene kutlanacak olması ve ikili ilişkilerden duyulan memnuniyeti dile getirecek.

Letonya Dışişleri Bakanı Braze, yarın Türkiye'ye geliyor. Braze'in Dışişleri Bakanı Fidan ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler ile güncel bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. Fidan görüşmede Letonya ile diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümünün gelecek sene kutlanacak olması ve ikili ilişkilerden duyulan memnuniyeti dile getirecek. Braze'yi 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya'da yapılacak Antalya Diplomasi Forumu ile Mayıs 2025'te Türkiye'de düzenlenecek NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edecek olan Fidan, Türkiye'nin ekonomi, yatırım, ulaştırma, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlılığını belirtecek.

İki NATO müttefiki Türkiye ve Letonya'nın savunma sanayi iş birliğinde atılabilecek somut adımların altını çizmesi beklenen Fidan, FETÖ terör örgütü ile mücadelede Türkiye'nin beklentilerini iletecek. Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini yapıcı ve sonuç odaklı olarak geliştirmeye yönelik siyasi iradeyi de vurgulayacak. Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşının öncelikle diplomasi yoluyla ilerletilecek müzakerelerle adil ve kalıcı bir çözümle sona ermesinin önemi vurgulanacak.