Fidan ve Ebu Gayt'tan Suriye Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile telefon görüşmesinde Suriye konusunu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alınırken Fidan, Türkiye'nin gözlemci üyesi olduğu Arap Birliği ile ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını da dile getirdi.