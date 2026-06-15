Fidan ve Erakçi'den ABD-İran Görüşmeleri Üzerine Telekonferans - Son Dakika
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Fidan ve Erakçi'den ABD-İran Görüşmeleri Üzerine Telekonferans

15.06.2026 13:33
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Dışişleri Bakanı Fidan, İran'la müzakereler hakkında olumlu görüşmeler yapılmasını umduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğunu aktardı.

Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fidan ve Erakçi'den ABD-İran Görüşmeleri Üzerine Telekonferans - Son Dakika

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