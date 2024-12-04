Fidan ve Gerapetritis Brüksel'de Buluştu

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.