Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan'ın Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefon görüşmesinde, ilerleyen dönemde yapılması planlanan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıklar değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Gerapetritis'ten İkili Görüşme - Son Dakika
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