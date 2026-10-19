Fidan ve iki bakan yarın Brüksel'de Türkiye-Belçika 4. toplantısına katılacak. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fidan ve iki bakan yarın Brüksel'de Türkiye-Belçika 4. toplantısına katılacak.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye-Belçika 4. Bakanlar Toplantısı için 19-21 Ekim'de Belçika'ya gidecek. 20 Ekim'de Brüksel'de yapılacak toplantıda terörle mücadele, adli ve polis işbirliği ile göç ele alınacak.

"Türkiye- Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Çiftçi ve Gürlek, 20 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere 19-21 Ekim'de Belçika'ya ziyarette bulunacak.

Söz konusu toplantıda Belçika'yı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt temsil edecek.

Son olarak 2016'da Ankara'da düzenlenen Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın dördüncü turunda, terörle mücadele, adli ve polis işbirliği, savunma sanayisi, konsolosluk, vize ve göç başta olmak üzere, ikili işbirliği konuları ele alınacak.

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Belçika ziyareti kapsamında ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda hitapta bulunması ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

İki ülke ilişkileri

Türkiye ile Belçika arasında son dönemde artan karşılıklı temaslar, ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda gelişmesini ve derinleşmesini sağladı.

Son olarak, Belçika Kralı'nın eşi Kraliçe Mathilde, beraberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile bölge hükümetleri başbakanlarının yer aldığı bir heyetle, 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye ekonomi odaklı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacmi 2025'te 9,2 milyar dolar olarak kaydedilirken, bunun 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı da iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor.

Kaynak: AA
İçişleri BakanıAkın GürlekHakan FidanDiplomasiPolitikaBrükselBelçikaTürkiyeEkonomiGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu Kadınlar isyan etti Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti
13:46
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 13:56:44. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan ve iki bakan yarın Brüksel'de Türkiye-Belçika 4. toplantısına katılacak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei