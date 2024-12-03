Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Brüksel'deki görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Kanadalı mevkidaşı Joly, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Joly'den Suriye ve Gazze Zirvesi - Son Dakika
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