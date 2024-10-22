Fidan ve Kulubayev'den Telefon Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, "Türkiye - Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" ile "Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi"nin hazırlıkları ele alındı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, önümüzdeki dönemde Bişkek'te yapılacak olan "Türkiye - Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" ile "Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi"nin hazırlıkları ele alındı.