Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda görüştü.
Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, bu ülkedeki durumun küresel ve bölgesel düzeyde olumsuz sonuçlar doğurmasını engelleyecek adımlar ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Lammy'den Suriye Değerlendirmesi - Son Dakika
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