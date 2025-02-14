(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Münih'te Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; görüşmede Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler değerlendirildi. Fidan, Suriye'nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgedeki barışın tesisi için zorunlu olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca Ukrayna- Rusya savaşıyla ilgili konular da ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Lammy'den Suriye ve Gazze Görüşmesi - Son Dakika
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