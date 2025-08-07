Fidan ve Lavrov'dan Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.