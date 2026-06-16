Fidan ve Lavrov Moskova'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan ve Lavrov Moskova'da Görüştü

16.06.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki bakan, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da bir araya geldi.

Fidan ve Lavrov, Moskova'da heyetler arası görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürütülen çalışmalarla giderek kurumsallaştığını ve iyiye gittiğini belirten Fidan, iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin ve koordinasyon çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Fidan, başta liderler ve bakanlar olmak üzere bürokratlar ve iş insanlarının sürekli iki ülke arasındaki ilişkileri birçok alanda nasıl ileri götürebilecekleri üzerine çalıştığını ifade etti.

Rusya ziyareti esnasında hem ikili hem de bölgesel konuları derinlemesine konuşma imkanları olacağına işaret eden Fidan, Türkiye ve Rusya'nın ticaret, enerji ve bağlantısalllık konusunda gerçekten çok ciddi projeler yürüttüğünü ve potansiyel projeler üzerinde de değerlendirmede bulunduğunu aktardı.

"Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeyi sürdürecek"

Fidan, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika başta olmak üzere bölgesel birçok konuda görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Türkiye her türlü arabuluculuk rolüne katkıda bulunacak. Kendisinin de oynayabileceği arabuluculuk rollerini oynamaya devam edecek. Çünkü devam eden savaş, bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da artırmakta. Bunun bir an önce son bulması gerekiyor."

Fidan, yapılacak görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor. Yılın sonuna kadar Karma Ekonomik Komisyonunun 20. Toplantısı'nın düzenleneceğini umuyorum." dedi.

Lavrov, iki ülkenin parlamentolar arası işbirliğinin de geliştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel ve uluslararası gündemimiz de yoğun. Bu konularda da sürekli olarak görüş alışverişinde bulunmaktayız. Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya meselelerini sürekli ele almaktayız. Türk dostlarımızın Ukrayna'daki duruma adil, sağlam ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına yönelik ilgi göstermelerine değer veriyoruz."

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Moskova, Güncel, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan ve Lavrov Moskova'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur’dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu
2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran’da sınava girecek 2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran'da sınava girecek
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Evden 800 bin TL’lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı
Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

14:20
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
13:50
Saudi Aramco’nun Türkiye Yatırım Planı
Saudi Aramco'nun Türkiye Yatırım Planı
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 14:32:17. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan ve Lavrov Moskova'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.