Fidan ve Lavrov telefonda görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.
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