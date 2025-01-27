(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Safadi'den Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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