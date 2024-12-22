Fidan ve Şara'dan Kasyun Dağı'nda Çay Keyfi - Son Dakika
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Fidan ve Şara'dan Kasyun Dağı'nda Çay Keyfi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin yeni lideri Şara ile çay içerek Şam'ı izledi.

22.12.2024 21:16
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara ile görüşmesinin ardından Kasyun Dağı'nda Şara ile birlikte Şam'ı seyrederek çay içti.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile Suriye'de görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın açıklamasından sonra Kasyun Dağı'nda Şara ile birlikte çay içti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz X hesabından paylaştığı fotoğrafta "Kasyun Dağından Şam'a doğru çay keyfi" ifadelerine yer verdi.

Fidan ve Şara\'dan Kasyun Dağı\'nda Çay Keyfi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fidan ve Şara'dan Kasyun Dağı'nda Çay Keyfi - Son Dakika

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