(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara ile görüşmesinin ardından Kasyun Dağı'nda Şara ile birlikte Şam'ı seyrederek çay içti.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile Suriye'de görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın açıklamasından sonra Kasyun Dağı'nda Şara ile birlikte çay içti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz X hesabından paylaştığı fotoğrafta "Kasyun Dağından Şam'a doğru çay keyfi" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Şara'dan Kasyun Dağı'nda Çay Keyfi - Son Dakika
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