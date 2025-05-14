Fidan ve Sibiha Antalya'da Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

Haber- Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,