Fidan ve Veldkamp'tan Suriye-Gazze Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra, ikili konular ve Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri de değerlendirildi.