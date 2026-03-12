Fidan ve Wadephul'dan İran ve İsrail Açıklamaları - Son Dakika
Fidan ve Wadephul'dan İran ve İsrail Açıklamaları

Fidan ve Wadephul\'dan İran ve İsrail Açıklamaları
12.03.2026 19:54
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e Lübnan saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. İran savaşına dair müzakereler sürüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul'u Ankara'da ağırladı. İran savaşının ana gündem maddesi olduğu toplantının ardından Fidan, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması konusunda İsrail'i uyardı.Türkiye, İran savaşının sona erdirilmesi amacıyla ABD ve İran ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Müzakere ve diyalogun her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İran ve ABD tarafıyla görüşüyoruz. Bu savaş bir an önce sona ermeli" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin ardından perşembe günü Türkiye'ye gelen Alman Dışişleri Bakanı ise, Türk mevkidaşıyla görüşmesinin ardından, "Çatışmaların sona erdirilmesi için ortak bir perspektif bulmanın ve bunun uygulanmasına katkıda bulunmanın yollarını aramak gerekiyor" dedi. "Burada bizden beklenti var" ifadesini kullanan Wadephul, "Türkiye'nin de bu konuda önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyorum" görüşünü dile getirdi.

Bakan Wadephul ayrıca, gelecekte "İran'ın artık ne komşuları ne de Avrupa için bir tehdit olmamasının" güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak İran'ın bölgedeki rolünü "nihayet olumlu şekilde tanımlaması" gerektiğini, nükleer programının ve balistik füze programının "tehdit oluşturduğu için" durdurulmasının şart olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Wadephul, "Kimsenin İran'da kaos çıkmasından menfaati olamaz. Şimdi yapılması gereken, bu saatlerde bu savaşın daha fazla tırmanmasını önlemek. Ardından bu çatışmanın kalıcı olarak nasıl çözülebileceğini ve bölgede güvenilir bir güvenlik mimarisine nasıl ulaşabileceğimizi düşünmeliyiz" dedi.

Fidan'dan İsrail'e Lübnan çağrısı

İsrail'e Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması konusunda çağrıda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan ise, İsrail'in "Lübnan çökmeden önce" saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.

Benyamin Netanyahu hükümetinin "bölgedeki tüm krizlerin merkezinde" olduğunu ifade eden Fidan, İsrail'in Lübnan'da "yayılmacı politikasını" sürdürdüğünü ve bu ülkeyi kendi "kirli savaşına" sürüklediğini ifade etti.

İsrail ile Lübnan'da konuşlanan İran yanlısı Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları halihazırda devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını başlatmasıyla yeniden alevlenen çatışmalarda, Lübnan'da yerel makamların verilerine göre şu ana dek yaklaşık 690 kişi hayatını kaybetti ve en az 800 bin kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Türkiye'de füze savunması

NATO üyesi Türkiye'nin hava sahasında, İran savaşının başlangıcından bu yana iki füze havada etkisiz hale getirildi. Wadephul bu konuda, "Körfez'den geliyorum, İran orada insansız hava araçları ve füzelerle büyük zarar veriyor. İran, diğer devletler gibi Türkiye'yi de vurdu, bunu kesinlikle kınıyorum" dedi.

Alman Bakan ayrıca, İran'ın bölgedeki komşularına ve özellikle Körfez bölgesindeki saldırılarla gerilimi giderek artırmasının "son derece tehlikeli" olduğunu vurguladı.

İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana Tahran, bölgedeki birçok Körfez ülkesine ve ABD üslerine saldırılar düzenledi. Türkiye'de de ABD askerlerinin olduğu üsler bulunuyor.

AFP/ ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

