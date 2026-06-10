Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'a gidiyor

10.06.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Bulgaristan'a resmi ziyaret düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Bulgaristan'a resmi ziyaret düzenleyecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, yarın Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunacak.

Fidan, ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde, Bulgaristan ile enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayisi başta olmak üzere, stratejik alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik müşterek adımları ve yeni işbirliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele alacak.

Komşu ve müttefik ülkeler olan Türkiye ile Bulgaristan'ın, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Balkanlar'da istikrar ve refahın güçlendirilmesi için yakın eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine işaret edecek Fidan, Bulgaristan'ın Türkiye açısından Avrupa'ya kara yolu taşımacılığında kilit rol oynadığını belirterek Türkiye'den Bulgaristan'a mal ve yolcu geçişlerinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi yönündeki beklentileri aktaracak.

Hakan Fidan, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyeliği stratejik hedefi dahil, AB'yle ilişkilerine yönelik öncelik ve beklentilerini dile getirerek bu çerçevede Bulgaristan'ın da desteğine önem verildiğini ifade edecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa güvenliği ve Karadeniz havzasındaki istikrar üzerinde ciddi sonuçlar doğurmaya devam ettiğini belirtecek Fidan, Türkiye'nin savaşın adil ve kalıcı bir çözüm temelinde sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları desteklediğini yineleyecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında tesis edilen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti bakımından önemli işlev gördüğünü vurgulayacak.

Bakan Fidan, İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin kesintiye uğramadan sürdürülmesinin kritik önemde olduğunu, Türkiye'nin savaşın diplomasi ve diyalog yoluyla bir an önce sonlandırılmasını teminen katkı sunmayı sürdürdüğünü kaydedecek.

İsrail'in başta Gazze ve Lübnan'da olmak üzere, Orta Doğu'da kalıcı çatışma ve istikrarsızlık ortamı yaratmayı hedeflediğine dikkati çekecek Fidan, İsrail'in, İran ile ABD arasında süren görüşmeleri sabote etmeye yönelik girişimleri karşısında uluslararası toplumun müteyakkız olması gerektiğinin altını çizecek.

Hakan Fidan, Gazze'de insani durumun kritik düzeyde seyrettiğini, ateşkes ihlallerinin ve sivil kayıpların sürdüğünü, insani yardımların ulaştırılmasının acil öncelik olmaya devam ettiğini ifade edecek.

Bugün Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılan Fidan, Sofya'da bulunuyor.

Bakan Fidan, son olarak 29-30 Ocak 2024'te Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunmuştu.

İkili ilişkiler

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliği, iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik temelinde gelişiyor.

Bulgaristan'ın en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Türkiye'nin, bu ülkeyle arasındaki toplam ticaret hacmi 2025'te 8,4 milyar avroyu aşmıştı.

Bir milyondan fazla soydaşın yaşadığı Bulgaristan, Balkanlar'da en fazla soydaşa ev sahipliği yapan ülke durumunda bulunuyor.

İki ülke, Karadeniz'in güvenliği dahil güncel bölgesel ve küresel meseleler bağlamında da yakın eş güdüm ve işbirliğini sürdürüyor.

Türkiye ve Bulgaristan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) başta olmak üzere, çok taraflı platformlar çerçevesinde, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Bulgaristan, Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'a gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:25
Arda Güler topu kaptı, Kerem Aktürkoğlu çileden çıktı
Arda Güler topu kaptı, Kerem Aktürkoğlu çileden çıktı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
12:14
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:34:10. #7.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.