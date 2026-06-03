Bakan Fidan, Güney Kore'ye gidiyor - Son Dakika
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Bakan Fidan, Güney Kore'ye gidiyor

03.06.2026 12:13
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın yarın Güney Kore'ye yapacağı ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya gelmesi ve Kore Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunması planlanıyor.

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradeyi vurgulayacak.

Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ikinci büyük ticaret ortağı Güney Kore ile ekonomik ve ticari bağların daha da güçlendirilmesi için atılabilecek ortak adımları ele alacak Fidan, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarının derinleştirilmesi ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenerek kapsamlı hale getirilmesine yönelik iradenin altını çizecek.

Fidan görüşmelerde, Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imar süreçlerinde yürütülebilecek işbirlikleri ile Orta Asya ve Afrika'daki ortak proje imkanlarına değinecek.

Nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirilebilecek ortaklık ile yatırım imkanlarını değerlendirecek Fidan, yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, çığır açan teknolojiler, biyoteknoloji, yeni nesil batarya sistemleri ve ulaştırma altyapısı gibi stratejik sektörlerde gerçekleştirilebilecek ortak girişimleri ele alacak.

Fidan, Altay Tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı işbirliği örneğinden hareketle, savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyelini değerlendireceği görüşmelerde, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinecek.

Birleşmiş Milletler (BM), MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) ve G20 dahil uluslararası platformlardaki çok taraflı işbirliğinin önemini vurgulayacak Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran, Filistin, Suriye, Doğu Asya ile diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunacak.

İkili ilişkiler

Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkiler 1957'de kurulmuş, 2012'de "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltilmişti.

İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 2025'te 11,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye'deki toplam doğrudan yatırımı 3,5 milyar doları geçen Güney Kore'nin yıllık doğrudan yatırımı 400 milyon dolar düzeyinde seyrediyor. 430'dan fazla Güney Kore sermayesine sahip şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Türkiye-Güney Kore Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonunun (KEK) 9. Dönem Toplantısı, şubatta Seul'de düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'yi en son 2-3 Mayıs 2018'de ziyaret etmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise 24-25 Kasım 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Ziyaret vesilesiyle 5 anlaşma imzalanmış, ayrıca "Türkiye ve Kore Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık Hakkında Ortak Beyan" yayımlanmıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, 21 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan, Güney Kore'ye gidiyor - Son Dakika

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