Bakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Bakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek

18.07.2026 13:24
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, yarın Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi. Fidan'ın temaslarında, "Türkiye'nin Katar'a yönelik desteğini yinelemesi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ele alması ve Körfez'deki gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği, Gazze'deki gelişmeler ile bölgesel diplomatik girişimleri Katarlı yetkililerle değerlendirmesi" bekleniyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, yarın Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi. Fidan'ın temaslarında, " Türkiye'nin Katar'a yönelik desteğini yinelemesi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ele alması ve Körfez'deki gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği, Gazze'deki gelişmeler ile bölgesel diplomatik girişimleri Katarlı yetkililerle değerlendirmesi" bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Katar'ı son olarak 11-12 Mayıs tarihlerinde ziyaret etmişti.

Bakan Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde; Katar'a gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yinelemesi, Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklık temelinde her alanda gelişen ilişkileri ele alması, bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlıklarında, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 12'nci Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın hazırlıklarını gözden geçirmesi, bölgedeki güncel gelişmelerin, askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin stratejik değerini bir kez daha gösterdiğini ifade etmesi, bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi temelinde, bölgesel sahiplenme anlayışıyla ele alınmasının ve bu çerçevedeki müşterek çabaların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, ekonomik istikrar ve enerji güvenliği bakımından giderek daha kritik hale gelen bağlantısallık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etmesi, Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin ve yeniden tırmanmanın önlenmesinin en acil öncelik olduğunu belirtmesi ve bu doğrultuda yürütülen diplomatik girişimler ile arabuluculuk çabalarına dair görüş alışverişinde bulunması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının ehemmiyetini vurgulaması, İsrail'in istikrar bozucu faaliyetleri karşısında müteyakkız olunması gerektiğini kaydetmesi, Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek - Son Dakika

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